Isee tra 15.000 e 25.000 Euro? Ecco quali bonus ti spettano e come richiederli

Per le famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) compreso tra 15.000 e 25.000 euro, esistono numerose agevolazioni statali pensate per offrire supporto economico in vari ambiti. È fondamentale essere a conoscenza di queste opportunità per non perdere benefici significativi, specialmente in periodi di difficoltà economica. Le agevolazioni disponibili variano in base al tipo di sostegno e alla composizione del nucleo familiare.

Una delle principali misure di supporto è l’Assegno Unico Universale, destinato alle famiglie con figli a carico. Per coloro che possiedono un ISEE fino a 17.227,33 euro, l’importo massimo dell’assegno supera i 200 euro per ogni figlio minore, con possibili maggiorazioni. Superata questa soglia, l’importo diminuisce progressivamente, ma rimane comunque significativo. Un’altra novità è il contributo una tantum di 1.000 euro per i nuovi nati o adottati nel corso dell’anno, riservato ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Inoltre, il Bonus Nido prevede un rimborso delle spese sostenute per la frequenza agli asili nido, pubblici e privati, per i bambini di età inferiore ai 3 anni. Per i figli successivi al primo, nati a partire dal 2024 e in presenza di almeno un altro minore di 10 anni in famiglia, il rimborso per l’asilo nido è maggiorato.

Oltre ai sostegni legati alla natalità, esistono ulteriori agevolazioni. Il Bonus 18 anni offre un contributo di 500 euro ai neo-maggiorenni, utilizzabile per l’acquisto di libri, biglietti per musei e concerti, e altre attività culturali. Per quanto riguarda le utenze domestiche, il Bonus Sociale per le bollette di luce, gas e acqua è disponibile per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico e un ISEE non superiore a 20.000 euro. In ambito educativo, è previsto l’esonero dalla tassa d’iscrizione alle scuole superiori per le famiglie con ISEE entro determinati limiti. Per l’istruzione universitaria, con un ISEE fino a 20.000 euro, gli studenti possono beneficiare della “no tax area”, evitando così il pagamento delle tasse universitarie.

Altre agevolazioni includono il Bonus per animali domestici, riconosciuto ai proprietari di cani, gatti e altri animali d’affezione con un ISEE non superiore a 16.215 euro. Questo bonus consiste in un rimborso per le spese veterinarie sostenute, sia per controlli che per interventi chirurgici, oltre all’acquisto di farmaci. Infine, le neo-mamme disoccupate, prive di copertura previdenziale obbligatoria e quindi non aventi diritto al congedo di maternità, possono richiedere al proprio Comune il cosiddetto Bonus Mamme Disoccupate. Nel 2025, l’importo previsto è di circa 407 euro al mese, erogato per un massimo di cinque mensilità, per un totale di 2.035 euro.

È importante sottolineare che molte di queste agevolazioni non vengono erogate automaticamente, ma richiedono la presentazione di apposite domande presso gli enti competenti. Pertanto, è consigliabile informarsi dettagliatamente su requisiti e procedure per accedere ai benefici disponibili.