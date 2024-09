ISEE, tutte le agevolazioni per il 2024: come richiederle e perché è importante farlo

Molti non sono ancora consapevoli di quanto l’ISEE sia cruciale e perché risulti particolarmente rilevante, specialmente se il suo valore è basso. Grazie a questo indicatore, infatti, è possibile accedere a un’ampia gamma di agevolazioni, bonus e sostegni economici messi a disposizione dalle istituzioni pubbliche. In vista del 2024, sono previsti numerosi aiuti rivolti a famiglie e pensionati che soddisfano specifici criteri di ISEE. Tra questi figurano il bonus bollette, la Carta Dedicata a te e vari sconti sui servizi sociali forniti da enti locali e Comuni.

L’ISEE rappresenta la condizione economica del nucleo familiare, tenendo conto dei redditi di ogni componente e del patrimonio, con un valore ponderato al 20%. Il totale viene poi diviso per un parametro noto come scala di equivalenza, che varia in base al numero e alle caratteristiche dei membri della famiglia. Di seguito, analizziamo le agevolazioni disponibili per chi ha un ISEE basso, inclusi i bonus riservati a coloro con ISEE inferiore a 15.000 euro, i benefici per chi ha un ISEE sotto i 20.000 euro e altre informazioni utili per il 2024.

Bonus e agevolazioni con ISEE sotto 15.000 euro

Come riportato da Benedetta Giuliani su Forbes, con un ISEE inferiore a 15.000 euro è possibile accedere a diverse agevolazioni:

Carta Dedicata a te 2024 : una carta PostePay, ritirabile negli uffici postali, che prevede un accredito di 382,50 euro destinato alle famiglie numerose. Recentemente, è stata aggiunta una ricarica extra di 77,20 euro, da utilizzare per l’acquisto di carburante o per abbonamenti ai trasporti pubblici. Le famiglie con tre o più componenti, in particolare con figli nati entro il 31 dicembre 2009, hanno priorità nell’accesso a questa carta.

: una carta PostePay, ritirabile negli uffici postali, che prevede un accredito di 382,50 euro destinato alle famiglie numerose. Recentemente, è stata aggiunta una ricarica extra di 77,20 euro, da utilizzare per l’acquisto di carburante o per abbonamenti ai trasporti pubblici. Le famiglie con tre o più componenti, in particolare con figli nati entro il 31 dicembre 2009, hanno priorità nell’accesso a questa carta. Carta acquisti 2024 : una carta che offre 40 euro mensili per coprire spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette. La ricarica avviene ogni due mesi, con un totale di 80 euro. I titolari della social card INPS possono anche beneficiare di sconti del 5% presso negozi convenzionati e di tariffe agevolate per le utenze domestiche. I requisiti per ottenere questa carta includono: Famiglie con bambini sotto i tre anni: ISEE entro gli 8.052,75 euro. Richiedenti tra i 65 e i 70 anni: ISEE e redditi entro gli 8.052,75 euro. Richiedenti over 70: ISEE entro gli 8.052,75 euro e redditi inferiori a 10.737 euro.

: una carta che offre 40 euro mensili per coprire spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette. La ricarica avviene ogni due mesi, con un totale di 80 euro. I titolari della social card INPS possono anche beneficiare di sconti del 5% presso negozi convenzionati e di tariffe agevolate per le utenze domestiche. I requisiti per ottenere questa carta includono: Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) : un’indennità mensile di 350 euro per chi partecipa a progetti di formazione e orientamento al lavoro. Il beneficio, con una durata massima di 12 mesi, è riservato a cittadini tra i 18 e i 59 anni e si affianca all’ Assegno di inclusione (ADI) , rivolto alle famiglie con minori, persone con disabilità o over 60, con un ISEE entro i 6.000 euro.

: un’indennità mensile di 350 euro per chi partecipa a progetti di formazione e orientamento al lavoro. Il beneficio, con una durata massima di 12 mesi, è riservato a cittadini tra i 18 e i 59 anni e si affianca all’ , rivolto alle famiglie con minori, persone con disabilità o over 60, con un ISEE entro i 6.000 euro. Assegno di inclusione (ADI): destinato ai nuclei familiari con almeno un componente con disabilità, un minore, un over 60 o in condizioni di vulnerabilità documentata. L’importo dell’ADI varia da un minimo di 480 euro annui fino a un massimo di 7.560 euro all’anno, con erogazioni mensili per un periodo massimo di 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi. La Carta ADI, collegata a questo sostegno, consente acquisti, prelievi e il pagamento di affitti e bollette. Il requisito ISEE per ottenere l’ADI è un indicatore non superiore a 9.360 euro.

Agevolazioni con ISEE sotto 25.000 euro

Passando ai bonus per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro, troviamo:

Bonus mamme disoccupate : un aiuto destinato alle madri in stato di disoccupazione, durante la gravidanza o al momento della nascita dei figli. Questo beneficio è estendibile anche in caso di adozione o affidamento nel 2024 ed è erogato dai Comuni tramite l’INPS. Possono accedervi le cittadine con un ISEE inferiore a 19.185,13 euro e che non percepiscono altri assegni INPS o la Naspi.

: un aiuto destinato alle madri in stato di disoccupazione, durante la gravidanza o al momento della nascita dei figli. Questo beneficio è estendibile anche in caso di adozione o affidamento nel 2024 ed è erogato dai Comuni tramite l’INPS. Possono accedervi le cittadine con un ISEE inferiore a 19.185,13 euro e che non percepiscono altri assegni INPS o la Naspi. Bonus bollette 2024 : uno sconto per le famiglie in difficoltà economica, per far fronte all’aumento delle tariffe energetiche. Possono richiederlo i percettori di pensione o reddito di cittadinanza, nonché le famiglie in cui vi è un membro che necessita di apparecchiature elettromedicali vitali. Il requisito ISEE è inferiore a 9.530 euro, ma può arrivare fino a 20.000 euro per i nuclei con quattro o più figli.

: uno sconto per le famiglie in difficoltà economica, per far fronte all’aumento delle tariffe energetiche. Possono richiederlo i percettori di pensione o reddito di cittadinanza, nonché le famiglie in cui vi è un membro che necessita di apparecchiature elettromedicali vitali. Il requisito ISEE è inferiore a 9.530 euro, ma può arrivare fino a 20.000 euro per i nuclei con quattro o più figli. Bonus Tari 2024: agevolazioni sulla tassa per la gestione dei rifiuti, concesse a discrezione dei Comuni. Le famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro o con ISEE fino a 20.000 euro (se con quattro o più figli a carico) possono ottenere sconti sulla Tari.

Grazie a un ISEE basso, è possibile ottenere significativi aiuti economici nel 2024, offrendo supporto concreto alle famiglie e ai pensionati italiani.