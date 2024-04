Isola dei famosi, Artur ferisce Greta con il machete: come sta la ballerina

Nonostante sia appena iniziata, l’edizione 2024 dell’Isola dei famosi si annuncia scoppiettante. Un’altra lite ha infatti visto, ancora una volta, Artur Dainese protagonista. Il naufrago è stato descritto da Samuel Peron e Greta Zuccarello come “polemico, furbo e arrogante”: “Non vuole avere un confronto, non ascolta. Ha la sua idea e anziché parlare, attacca”, ha commentato la leader della prima puntata andata in onda lo scorso lunedì. Proprio lei nelle ultime ore ha incolpato il modello di averla “tagliata con un machete”. Vediamo insieme cos’è successo.

Nuovo scontro tra Greta Zuccarello e Artur Dainese

Un nuovo scontro è così andato in scena in Honduras tra Greta Zuccarello e Artur Dainese. Il profilo social dell’Isola dei Famosi ha condiviso poche ore fa il video nel quale la leader accusa il suo compagno di avventura di averla tagliata con un machete. Tutto è partito quando i naufraghi hanno ricevuto dal reality una cassa contenente “lo stretto necessario” per la permanenza sull’Isola: una volta aperta, hanno estratto il contenuto. Oltre al riso, un telo, legno, ami per pescare, lanterne, è uscito fuori proprio un machete. “Ahia, mi ha tagliato con il machete”, ha esclamato la Zuccarello che si sarebbe ferita mentre Artur estraeva dalla casa l’attrezzo. Ha mostrato la ferita prima di ricevere le scuse del modello. “Bisogna fare attenzione”, ha poi commentato il naufrago.

I naufraghi contro Artur Dainese



Il modello di origini ucraine, classe ’90, non sembra aver conquistato la simpatia dei suoi compagni di avventura