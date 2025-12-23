Nel tardo pomeriggio del 23 dicembre 2025, un grave incidente ha sconvolto la normale routine dell’autostrada A1 Milano-Napoli. Un’autobotte ha preso fuoco all’ingresso dell’area di servizio Teano Ovest, in provincia di Caserta, causando un’esplosione di notevole intensità che ha provocato disagi e apprensione tra gli automobilisti e i residenti della zona.

Intorno alle ore 18:00, al momento in cui il mezzo pesante stava entrando nella corsia di decelerazione per accedere all’autogrill, si è sviluppato un incendio che ha rapidamente coinvolto i serbatoi del veicolo, culminando in una deflagrazione potente e improvvisa.

Dettagli dell’incidente e interventi di emergenza

Le autorità della Polizia Stradale intervenute sul posto hanno confermato che il rogo è iniziato dal vano posteriore dell’autobotte e si è propagato con estrema rapidità, non lasciando margini di intervento diretto prima dell’esplosione. Sul luogo sono giunte tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nello spegnimento delle fiamme residue e nella messa in sicurezza dell’area, soprattutto per evitare rischi ulteriori legati ai serbatoi di carburante presenti nella stazione di servizio adiacente.

Numerosi residenti nei comuni limitrofi, quali Vairano Patenora, Calvi Risorta e Riardo, hanno avvertito il boato e visto alzarsi una colonna di fumo nero, generando preoccupazione e allarme nella popolazione locale.

Conseguenze sulla viabilità e stato delle verifiche

Per motivi di sicurezza, è stata disposta la chiusura totale del tratto autostradale interessato in entrambe le direzioni di marcia, con conseguente blocco del traffico verso Roma e Napoli. La Polizia Stradale è impegnata nella gestione delle lunghe code e nel deviare i veicoli sulla viabilità ordinaria, già congestionata in questo periodo di festività.

Le verifiche sulle persone coinvolte sono in corso: le informazioni preliminari indicano che i dipendenti dell’autogrill sono riusciti ad allontanarsi dall’edificio prima della deflagrazione più intensa. Gli operatori dei Vigili del Fuoco stanno inoltre effettuando controlli sulle strutture circostanti per accertare eventuali danni provocati dall’esplosione.

Le indagini per stabilire le cause esatte dell’incendio sono attualmente in corso. Non è ancora chiaro se si tratti di un guasto meccanico o di altre circostanze da accertare nei prossimi giorni.