Italia, bambini partecipano ad una gara sportiva in mare e finiscono in ospedale. Assurdo

La Procura di Genova ha avviato un’indagine per lesioni colpose contro ignoti, dopo che 15 bambini hanno accusato malori durante un bagno a Punta Vagno, nel quartiere Foce di Genova. Gli episodi si sono verificati ieri e hanno coinvolto ragazzi tra i 9 e i 12 anni, impegnati nella quarantesima edizione della Coppa Primavela Kinder Joy of Moving 2024. I bambini hanno manifestato sintomi quali febbre, nausea e vomito; cinque di loro sono stati ricoverati presso l’ospedale Gaslini, mentre gli altri sono stati curati sul posto o nelle loro abitazioni.

L’Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure) ha avviato analisi delle acque per verificare se i malori possano essere collegati alla qualità dell’acqua marina. In risposta a questi eventi, l’organizzazione della Coppa Primavela ha deciso di sospendere, in via precauzionale, le competizioni di windsurf giovanile della classe Techno 293, dopo che alcuni atleti hanno manifestato sintomi di gastroenterite.

Per verificare un possibile legame tra i malesseri e l’acqua di mare, la Federazione Italiana Vela (Federvela), in collaborazione con la Capitaneria di Porto e Arpal, ha richiesto ulteriori controlli ambientali. È stato sottolineato che l’ultimo controllo delle acque effettuato da Arpal il 10 luglio 2024 aveva certificato una qualità “eccellente” dell’acqua nella zona.

L’indagine, avviata a seguito di denunce presentate da alcuni genitori, si concentrerà anche sulla verifica di eventuali divieti di balneazione nella zona. Si è scoperto che un divieto era effettivamente in vigore, ma riguardava i rischi legati alle manovre dei rimorchiatori e non a problemi di inquinamento o qualità dell’acqua. Le autorità continuano a monitorare la situazione, con ulteriori accertamenti in corso per garantire la sicurezza dei partecipanti e chiarire le cause dei malori che hanno colpito i giovani sportivi.