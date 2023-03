Italia, è sciame sismico

Uno sciame sismico ha colpito i Campi Flegrei nella mattinata di oggi, svegliando i residenti della zona. Il sisma più significativo, di magnitudo 2,6, è stato rilevato alle 6:24 del mattino. La notizia è stata confermata dall’Osservatorio Vesuviano e dal sindaco di Pozzuoli, in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini.



Non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone al momento, ma molti residenti spaventati hanno condiviso le loro esperienze sui social media. I sismografi hanno rilevato almeno 7 scosse nell’area Solfatara-Pisciarelli durante la notte.



Il sindaco Luigi Manzoni ha dichiarato: “L’Osservatorio Vesuviano ha informato questa amministrazione che dalle ore 6:24 di stamattina si sta verificando uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Alle ore 7:00 sono state registrate in via preliminare 7 scosse telluriche con magnitudo Md ≥ 0,0 e una magnitudo massima Md = 2,6 ± 0,3. Il sisma più significativo, localizzato nell’area Solfatara-Pisciarelli, è avvenuto alle ore 6:24, alla profondità di 2,4 km con magnitudo Md=2,6± 0,3. La Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile stanno effettuando verifiche sul territorio”.



È importante rimanere vigili e seguire le istruzioni delle autorità locali in caso di ulteriori scosse sismiche o emergenze. In caso di emergenza, è possibile contattare i servizi di emergenza locali o la Protezione Civile.