Dopo il recente terremoto registrato ai Campi Flegrei, in Campania, in Italia la terra trema ancora. Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato infatti avvertito ad Ancona, nelle Marche. La paura tra i cittadini è tanta, anche se fino a questo momento non si sono registrati feriti o danni particolari. Uno sciame sismico che sta proseguendo da giorni nella Regione, visto che l’ultimo terremoto si era verificato l’8 settembre scorso.

L’ultimo terremoto si è verificato come appena accennato nella zona di Ancona intorno alle 10.38 di questa mattina. Sisma che ha avuto una durata di pochissimi secondi. Ma che ha fatto tremare i mobili nelle case ed è stato percepito anche ai piani bassi degli edifici, nelle scuole e nelle strutture sanitarie.

Secondo le prime rilevazioni effettuate dall’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), il terremoto è stato di magnitudo 4.1 ed è avvenuto a 2 km di profondità, davanti alla Costa Marchigiana-Anconetana. Questa stessa area purtroppo è da qualche tempo scenario di una scia sismica. Da ricordare, oltre al terremoto dell’8 settembre, le due forti scosse verificatesi il 9 novembre scorso (5.5 e 5.5 Richter).

