Italia, maxi incendio al terminal dei pullman: fiamme alte dieci metri. La situazione

Un vasto incendio è divampato nelle prime ore del mattino all’interno del Terminal Puglia, uno dei principali centri di logistica nel Mezzogiorno. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto un’altezza di circa dieci metri, generando una densa colonna di fumo nero visibile da grande distanza e creando un forte allarme nell’area a sud di Bari.

L’allarme è scattato poco dopo le 7, lungo l’asse stradale tra Rutigliano e Adelfia, nel Barese. In pochi minuti il rogo ha coinvolto una porzione significativa del complesso, con rischio concreto di propagazione verso i camion e i capannoni limitrofi, già minacciati dalle lingue di fuoco spinte dal vento.

Intervento dei vigili del fuoco e situazione attuale

Sul posto sono impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco, che lavorano per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata. L’operazione è resa particolarmente complessa dall’estensione dell’incendio e dalla tipologia dei materiali presenti nel centro logistico. Al momento non risultano feriti, ma la situazione resta sotto stretto monitoraggio da parte delle autorità.

Cause dell’incendio e conseguenze

Le cause del rogo sono ancora da accertare e saranno oggetto di indagine una volta superata la fase emergenziale. Il Terminal Puglia rappresenta un’infrastruttura strategica per la movimentazione delle merci nel Sud Italia, nodo cruciale per l’economia locale. Per questo motivo, l’accaduto ha attirato l’attenzione delle autorità e degli operatori del settore, in attesa di chiarire l’origine del fuoco e valutare l’entità dei danni.