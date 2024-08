Italia, scoppia incendio in pieno centro. Morto un uomo

Napoli – Nella notte appena trascorsa, un devastante incendio ha provocato la morte di un uomo di origine tunisina in un’abitazione situata in via Riviera di Chiaia 202. Le fiamme hanno avvolto un appartamento al piano ammezzato, rendendo necessario l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione dopo che l’incendio è stato spento. Durante le operazioni, i militari hanno trovato il corpo privo di vita di un uomo di 53 anni nel bagno dell’appartamento. Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza che la vittima sia deceduta per asfissia, dopo aver tentato di sfuggire al fuoco.

Le autorità hanno ordinato il sequestro della salma e dell’abitazione, mentre sono in corso indagini approfondite per chiarire le cause precise dell’incendio. L’episodio ha profondamente scosso il quartiere, lasciando i residenti in stato di shock per l’accaduto.