Italia, scopre la moglie con un altro e scoppia la rissa. L’assurda dinamica

Un episodio di forte tensione ha turbato la tranquillità di San Marco Evangelista. Secondo le ricostruzioni emerse ieri sera, un uomo ha sorpreso sua moglie accanto al presunto amante nei pressi del cimitero cittadino, dando vita a una scena drammatica davanti ai passanti. Il rancore causato dalla scoperta ha spinto il marito a reagire con violenza, scatenando momenti di caos nella strada adiacente all’area sacra.

Alcune fonti riportano che, dopo aver individuato il rivale, l’uomo lo avrebbe affrontato con un bastone, colpendolo ripetutamente prima di rivolgere la propria ira verso il mezzo dell’altro, distruggendolo. L’auto danneggiata ha richiamato l’attenzione dei residenti, generando scenari concitati e attirando molti testimoni sul posto.

La segnalazione è arrivata prontamente alle forze dell’ordine: sono intervenute le volanti di Maddaloni e di Caserta, che hanno messo fine alla colluttazione e ripristinato l’ordine nella zona. L’uomo responsabile è stato successivamente denunciato per porto abusivo di arma impropria, in ragione del bastone rinvenuto al momento dell’arresto. Le autorità stanno ancora approfondendo i fatti per chiarire le eventuali responsabilità penali degli interessati.

Non risultano feriti gravi: l’amante colpito è stato medicato sul posto e valutato in condizioni non critiche. Nel frattempo l’eco dell’episodio si è rapidamente diffusa sui social network locali, suscitando commenti e scalpore tra gli abitanti del Casertano.