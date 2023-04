Italia, tremendo incidente aereo Web

Foto d’archivio Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla catena dei Musi, nell’Alta Valle del Torre, zona di Lusevera. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, tre persone hanno segnalato la caduta e l’esplosione di un ultraleggero, che è stato visto precipitare in fiamme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, coordinati dal Soccorso Alpino, che hanno inviato due elicotteri e un’ambulanza, oltre a squadre dei Vigili del Fuoco e Carabinieri della compagnia di Tolmezzo e Cividale del Friuli. Il velivolo è caduto in una zona fitta di boschi e, secondo le prime informazioni, si è incendiato. Le autorità locali hanno allestito un campo base a Pradielis, dove operano i soccorritori della stazione di Udine del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, i Carabinieri, l’elisoccorso regionale e l’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Al momento non sono ancora state rese note le cause dell’incidente. Le autorità locali stanno indagando per stabilire le dinamiche dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

L’incidente ha causato grande sgomento e tristezza nella comunità locale e in tutta la regione. Le autorità hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie delle vittime e hanno assicurato che saranno fatti tutti gli sforzi possibili per accertare le cause dell’incidente e garantire la massima sicurezza nel territorio.