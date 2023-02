Italia, un boato nel cielo

«Una lunga scia luminosissima e infuocata, poi un boato». I social sono pieni di segnalazioni di persone che ritengono di aver visto cadere nei cieli di Puglia e Basilicata un meteorite simile a quello avvistato ieri nel nord della Francia. C’è chi giura di averlo visto anche nel Lazio e in Campania. Tutti fanno riferimento alla lunga scia luminosa lasciata dal meteorite. Tantissimi sostengono addirittura di aver udito un boato. Il fenomeno è confermato dalle immagini di una webcam a Marconia, frazione del comune di Pisticci in provincia di Matera, e condivisa sui social da un utente. La caduta è avvenuta alle 18.59 di oggi.



«Si è illuminato il cielo come se fosse giorno, poi ho sentito un boato», racconta un ragazzo che lo ha visto da Casamassima (Bari); «È stato bellissimo e spaventoso allo stesso tempo, una scia luminosissima di colore turchese», racconta una ragazza da Martina Franca (Taranto).

Un asteroide di circa 1 metro di diametro aveva illuminato ieri il cielo del Nord della Francia, disintegrandosi nell’atmosfera senza fare alcun danno.

“È stato scoperto circa 5 ore prima dell’impatto, avvenuto verso le 4,00”, ha confermato Juan Luis Cano González, coordinatore del servizio informazioni del centro dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) per la sorveglianza degli asteroidi presso l’Esrin (Centro europeo per l’osservazione della Terra) di Frascati: “È la settima volta che l’impatto di un asteroide viene rivelato con questo anticipo”.