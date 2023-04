Italia, un’altra valanga. La tragedia è senza fine: quanti morti

In Alto Adige, una valanga ha colpito sette scialpinisti, causando la morte di due di loro. L’incidente è avvenuto sulla cima Tiergarten a Vallelunga (Resia), a un’altitudine di circa 2.700 metri. Tutte le persone del gruppo sono state trovate dal soccorso alpino, ma due di loro erano già morte e una terza era gravemente ferita e successivamente è stata portata in elicottero all’ospedale di Bolzano. Secondo le prime informazioni, le persone coinvolte nell’incidente sarebbero tutte altoatesine. Questa è una triste notizia che ricorda l’importanza di seguire le norme di sicurezza in montagna e di affidarsi sempre a guide esperte per evitare incidenti come questo.