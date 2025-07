Ius scholae, la mossa a sorpresa di Forza Italia

Un inatteso colpo di scena scuote il panorama politico italiano: il tema dello Ius Scholae ritorna al centro del dibattito parlamentare, sollevando la possibilità di un dialogo tra forze politiche tradizionalmente opposte. La decisione di inserire il testo in calendario, annunciata da Chiara Gribaudo del Partito Democratico, riaccende l’attenzione su una questione che sembrava ormai accantonata. Tuttavia, ciò che appariva impossibile si sta trasformando in una concreta ipotesi di intesa tra PD e Fratelli d’Italia.

Partito Democratico e Forza Italia sembrano pronti a collaborare, abbandonando le posizioni ideologiche a favore di un approccio più pragmatico. Fonti vicine alla segreteria del PD confermano la disponibilità a convergere su una versione limitata dello Ius Scholae, proposta da Forza Italia, come base per un accordo che potrebbe formare una nuova maggioranza tematica. L’obiettivo non è tradire battaglie passate, ma cogliere un’opportunità politica inattesa.

Nell’ambito del centrodestra, Forza Italia si distingue per la sua spinta riformista, proponendo una legge che garantisce la cittadinanza ai minori stranieri dopo dieci anni di scuola in Italia. Questo compromesso, che trae ispirazione dall’eredità di Silvio Berlusconi, mira a rafforzare il profilo riformista del partito all’interno di una coalizione sempre più orientata su posizioni identitarie. L’iniziativa ha aperto nuovi spazi di dialogo con l’opposizione, sfidando gli equilibri interni alla maggioranza.

All’interno di Fratelli d’Italia emergono segnali di apertura. Nonostante la tradizionale opposizione a forme di cittadinanza facilitata, esponenti come Speranzon e Malagola riconoscono la necessità di non chiudere il dibattito. Questo atteggiamento riflette la consapevolezza che un rifiuto netto potrebbe avere costi elettorali significativi, soprattutto su un tema che coinvolge migliaia di giovani cresciuti in Italia.

La possibilità di un’alleanza tra PD e FdI su questo tema è ormai più di una speculazione accademica. Se confermata, potrebbe rappresentare un vero e proprio terremoto negli equilibri politici, inaugurando una nuova stagione di collaborazione parlamentare su temi civili e sociali. Tuttavia, il rischio di una frattura interna alla maggioranza è concreto. Mentre Lega e una parte di FdI temono una deviazione pericolosa dal programma elettorale, Forza Italia continua a spingere per un dialogo costruttivo.

Se i contatti informali tra i gruppi parlamentari evolveranno in un vero e proprio confronto, il testo potrebbe giungere in Aula già in autunno. L’approvazione dello Ius Scholae non solo cambierebbe il panorama politico italiano, ma potrebbe anche segnare l’inizio di un nuovo metodo di costruzione delle maggioranze basato sui temi, piuttosto che sulle coalizioni. Un cambiamento che sfiderebbe le narrazioni politiche degli ultimi anni.