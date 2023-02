Una svolta storica nel mondo del calcio. Un importante calciatore straniero, che ha militato per anni anche in Italia, ha infatti deciso di fare coming out e di rivelare al mondo di essere omosessuale. Si tratta di Jakub Jankto. Il giocatore della Repubblica Ceca decide di pubblicare un video sui suoi profili social per confessare al mondo intero le sue tendenze sessuali. Jankto si mostra coraggioso, dimostrando di non aver paura della reazione della gente. E il suo gesto viene premiato da migliaia di commenti in suo sostegno.

Jakub Jankto fa coming out

Jakub Jankto ha compiuto 27 anni il 19 gennaio scorso. In Italia ha indossato le maglie di Ascoli, Udinese e Samdporia. Ora il suo cartellino è di proprietà dello Sparta Praga. Ma Jankto attualmente gioca in prestito al Getafe, in Spagna. Il calciatore ceco ha anche collezionato finora ben 45 presente con la sua nazionale. Per questo il suo coming out risulta avere molto più valore simbolico rispetto a quello fatto da alcuni suoi colleghi che però militano in categorie e campionati minori.

Il primo giocatore relativamente famoso a fare coming out nella storia del calcio è stato l’australiano Josh Cavallo. Poi è stato il turno del 17enne Jake Daniels che ha trovato subito il sostegno incondizionato del suo club di appartenenza, quello inglese del Blackpool. Ma il caso di Jakub Jankto rischia di rappresentare uno spartiacque per chi voglia dichiararsi omosessuale nel mondo del calcio. L’atmosfera che si respira negli spogliatoi dei club è infatti da sempre caratterizzata dal machismo. Mentre sugli spalti degli stadi l’omofobia tra i tifosi è percepita ancora in maniera molto forte. Un ambiente talmente ostile da costringere fino a questo momento anche atleti ricchi e famosi a starsene zitti.

“Sono omosessuale, e non voglio più nascondermi. – questo il messaggio di Jakub Jankto lanciato in un breve video postato sui social – Voglio vivere la mia vita con libertà, senza paura, pregiudizi, violenza, ma con amore. Ho i miei punti di forza, di debolezza, la mia famiglia, i miei amici, e un lavoro che sto cercando di fare nel migliore dei modi, con serietà, professionalità e passione”, conclude il calciatore. Un post che ha ottenuto migliaia di reazioni positive. Quasi tutti commentano con un eloquente “siamo con te”.

