Jannik Sinner, dramma a Parigi: la frase urlata da Vagnozzi che spiega tutto

Nel cuore del Centrale del Roland Garros si è consumato un momento di grande difficoltà per Jannik Sinner, il quale ha subito un improvviso crollo fisico e mentale durante il suo incontro contro Juan Manuel Cerundolo. Una frase urlata dal suo allenatore Simone Vagnozzi nel quarto set ha messo in luce le difficoltà che hanno travolto il numero uno del mondo, tra calore intenso e un malore che ha compromesso la sua lucidità e prestazione.

Dominio iniziale e improvviso cedimento

La partita ha visto Sinner guidare con autorità fino alla metà del terzo set, con un punteggio di 6-3, 6-2 e 5-1, segno di un controllo netto sulla sfida. Tuttavia, il match ha subito un drastico ribaltamento: l’azzurro ha perso sedici punti consecutivi, mostrando evidenti segni di affaticamento e difficoltà respiratorie.

In un momento critico, Sinner ha chiesto l’intervento medico dichiarando: “Devo vomitare”, per poi abbandonare temporaneamente il campo. Al suo rientro, però, la partita era ormai mutata radicalmente.

Il grido di Vagnozzi e la crisi mentale

È proprio in quel momento che dal box arriva il tentativo di scuoterlo. “Calma, rilassati. Inizia a pensare al quinto set”., gli urla Vagnozzi, cercando soprattutto di evitare il crollo mentale oltre a quello fisico. Perché il problema sembra diventare doppio: il caldo soffocante di Parigi sta svuotando Sinner, ma allo stesso tempo il numero uno del mondo appare improvvisamente incapace di gestire il caos emotivo generato dal malore.

Una dinamica che inevitabilmente riapre una teoria che accompagna Sinner già da tempo: quella di una certa fragilità nella gestione dello stress fisico e mentale nei momenti estremi. Non è infatti la prima volta che l’azzurro accusa problemi fisici improvvisi durante partite molto dure o disputate in condizioni climatiche complicate.

Condizioni climatiche e precedenti fisici

Le temperature elevate al Roland Garros, con valori percepiti sopra i 30 gradi e scarsa ventilazione, hanno sicuramente influito sulle condizioni del terreno di gioco e degli atleti. Sinner aveva già mostrato in passato segnali di affaticamento e crampi in tornei disputati in condizioni climatiche difficili, dagli Australian Open ai circuiti asiatici.

La caduta contro Cerundolo si distingue però per la rapidità e la gravità del collasso, passando da uno stato di dominio a una condizione quasi di immobilità laterale in pochi minuti, accompagnata da un evidente cedimento mentale.

La posta in gioco era alta: con l’assenza di Carlos Alcaraz, Sinner era considerato il favorito per il titolo. Fino a metà del terzo set, sembrava in grado di avanzare senza ostacoli, ma la partita si è trasformata in un incubo sportivo. Cerundolo ha rimontato chiudendo il terzo set 7-5 e dominando i due successivi con un doppio 6-1, approfittando della crisi del numero uno italiano.

Le reazioni dopo la partita

Juan Manuel Cerundolo ha espresso rispetto e solidarietà nei confronti di Sinner: “Mi dispiace per Jannik, spero possa recuperare rapidamente”, ha commentato l’argentino dopo quella che è stata una vittoria sorprendente.

Per Sinner rimane una serata difficile da elaborare, segnata da un malore fisico e da una crisi emotiva che si sono manifestate contemporaneamente. Le parole di Vagnozzi, seppur incoraggianti, evidenziano come il problema non fosse solamente corporeo ma anche mentale.