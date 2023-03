Jeff Molina costretto a fare coming out: divulgato un video intimo

Jeff Molina, un lottatore 25enne che compete nella categoria pesi mosca della Ultimate Fighting Championship (UFC), ha fatto coming out come bisessuale. In un messaggio lungo pubblicato sulla sua pagina Twitter, Molina ha rivelato di aver perso il controllo sul momento in cui avrebbe preferito rivelare la sua sessualità a causa della diffusione di un video privato in cui era coinvolto in un atto sessuale con un altro uomo.



Molina ha spiegato che voleva essere conosciuto per le sue abilità e le sue prestazioni sul ring, non per la sua sessualità. Tuttavia, è stato costretto a fare coming out a causa della diffusione del video. “Volevo fare coming out quando mi sentivo pronto, ma mi è stata tolta questa possibilità”, ha dichiarato.



Molina è diventato il primo combattente maschio della UFC a fare coming out come membro della comunità LGBTQIA+. Ha riconosciuto che il mondo delle arti marziali miste è ancora molto omofobo, ma ha deciso di fare coming out comunque, perché voleva essere sincero con se stesso e con i suoi fan.