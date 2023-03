Jerry Scotti: “Cosa mi hanno chiesto davanti al corpo di mia madre”

Nella puntata finale della stagione di “C’è posta per te”, Maria De Filippi ha ospitato il suo amico e collega Gerry Scotti. Durante lo show televisivo, il conduttore ha raccontato un episodio che risale alla scomparsa della madre.



Gerry ha rivelato di essere andato nella camera mortuaria dove era esposta la salma della madre, ma è stato costantemente interrotto da persone che si fermavano per chiedere un autografo. Nonostante fosse già famoso e riconoscibile, ha provato a resistere all’insistenza dei fan, ma alla fine ha deciso di concedere gli autografi per rispetto nei confronti della madre: “Avrebbe voluto così”.



Durante il racconto, Gerry Scotti ha mostrato tutta la sua commozione, ripensando all’episodio con dolore e tristezza. È evidente che il ricordo di quella perdita lo abbia segnato profondamente e ancora oggi provoca in lui una forte emozione.



il racconto non può che far ricordare l’episodio dei selfie chiesti a Maria De Filippi durante l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Semplice coincidenza: la puntata di “C’è posta per te” è stata infatti registrata prima della morte del giornalista. In ogni caso, il racconto di Gerry Scotti è stato un momento toccante e ha dimostrato ancora una volta la sensibilità del conduttore, non solo sul palco ma anche nella vita privata.