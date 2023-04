Jerry Scotti, ma cosa gli hanno fatto?

Gerry Scotti protagonista della seconda puntata di Felicissima Sera – All inclusive, lo show del duo comico formato da Pio e Amedeo in onda su Canale 5. Il siparietto che ha visto il funerale in diretta di Gerry Scotti ha scatenato non poche polemiche sul web. Lo sketch sulla finta morte del conduttore è stato ritenuto dai telespettatori «inquietante» e di «cattivo gusto».



La scena ha visto Gerry Scotti sdraiato su un letto con un rosario in mano e circondato da donne vestite a lutto che hanno simulato gesti e grida di disperazione. Pio e Amedeo, invece, hanno portato una bara fatta su misura per Scotti in studio. La scena è stata condivisa sui social network e ha ricevuto molte reazioni da parte degli utenti.

Mentre alcuni hanno apprezzato il tocco di scaramanzia dello sketch, molti altri lo hanno considerato inquietante e di cattivo gusto. E hanno criticato la decisione di trasmettere una scena del genere in prima serata su Canale 5. Alcuni utenti si sono chiesti se non sia il caso di riflettere due volte prima di mandare in onda scene del genere in diretta.



