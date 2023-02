Il personaggio di Joe Formaggio è noto da quando ricopriva la carica di sindaco di Albettone, ospite quasi fisso di Giuseppe Cruciani e David Parenzo La Zanzara. Oggi il politico svolge il ruolo di consigliere regionale in Veneto nelle file di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni. Nelle ultime ore Formaggio è tornato alla ribalta sui social per una fotografia scattata alla fiera della Armi di Verona dove impugna sorridente e rilassato un mitra. Inevitabile lo scontro con i rappresentanti dell’opposizione veneta. Ma Joe Formaggio non si scompone e difende a spada tratta le sue scelte.

Joe Formaggio con il mitra

Joe Formaggio alla fiera della Armi

“In rappresentanza della Regione sono stato alla fiera della Caccia a Verona. Sempre al fianco della lobby dei cacciatori e delle armi”, scrive Joe Formaggio a commento della fotografia postata su Instagram dal consiglio regionale del Veneto. “Grave lo spot di Formaggio a favore della lobby delle armi. Grave che il Consiglio regionale diffonda foto con arma in pugno. Propagandare, con il benestare istituzionale, l’uso delle armi, è un incitamento alla barbarie”, attacca il consigliere del Partito democratico Jonatan Montanariello.

Elena Ostanel, altra consigliera di opposizione, si domanda “se è vero che il consigliere Formaggio era presente alla Fiera in rappresentanza della Regione Veneto e con quale tipo di mandato”. Per Erika Baldin del M5S, invece, l’ultima sparata di Joe Formaggio mostra il vero volto della destra e fa il pari con la proposta di Fazzolari di insegnare a sparare nelle scuole”. Ma il presidente leghista del Consiglio regionale Roberto Ciambetti lo difende dichiarando di non poter “fare una censura preventiva” delle sue dichiarazioni. Anche se, aggiunge, “non sono convinto che la lobby delle armi sia lieta di essere rappresentata da Joe Formaggio”.

La rabbia delle opposizioni contro il consigliere di FdI in Veneto

“Forse gli amici del Pd e del M5S avrebbero preferito postassi un bacio come quello fra Fedez e Rosa Chemical, ma ho altri gusti. – si difende così Joe Formaggio – Quella foto l’hanno scattata a me. Dopodiché, se il Consiglio ha ritenuto di pubblicarla, se ne chieda conto al Consiglio. Non è una novità che Joe Formaggio sia posizionato lì, non vedo dove sia il problema. Sono armi sportive, ci sono anche le armi da soft air, la guerra simulata, non è uno spot pro Putin o pro Zelensky. Mio figlio meglio portarlo alla fiera delle armi che lasciarlo a casa a guardare la schifezza di Sanremo. Ricordo che chi ha il porto d’armi ha anche la fedina penale pulita e un buono stato di salute mentale. Siamo in Italia per fortuna, non negli Usa dove chiunque, anche un ragazzino, può acquistare un’arma”, conclude.

