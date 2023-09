Il mondo del fumetto è in lutto: Joe Matt, celebre fumettista americano, si è spento all’età di 60 anni. La triste notizia è stata resa nota su Facebook dall’amico e autore Matt Wagner.



Joe Matt, nato a Philadelphia nel 1963, ha avviato la propria carriera di fumettista alla fine degli anni Ottanta. Tuttavia, fu agli albori dei Novanta che riuscì a consolidare la propria identità artistica, raccontando storie autobiografiche ispirate ai grandi Robert Crumb e Harvey Pekar. Il suo lavoro più noto, la serie Peepshow, ha visto la luce prima grazie alla casa editrice americana Kitchen Sink, per poi essere accolta dalla canadese Drawn&Quarterly. Fu in quest’ultimo periodo che le sue narrazioni presero un carattere più profondo, diventando più articolate e strutturate.



Durante il suo soggiorno a Toronto negli anni Novanta, Matt instaurò una profonda amicizia con i colleghi fumettisti Seth e Chester Brown. Insieme, divennero figure di spicco del fumetto indipendente americano, collaborando in diverse opere e apparendo come personaggi nei rispettivi fumetti, spesso ritratti in ambienti come bar.



Alcune delle opere più significative di Matt, come “Poor Bastard”, “Il bel tempo” e “Al capolinea”, sono state successivamente tradotte in Italia da Coconino Press. In particolare, “Poor Bastard” e “Al capolinea” riflettono in maniera impeccabile la genuinità e l’audacia con cui l’autore trattava argomenti delicati come la dipendenza dalla pornografia, le complessità dei rapporti con il sesso opposto e la sua intrinseca pigrizia.



L’unicità delle sue storie, insieme a uno stile di disegno che bilanciava tra il caricaturale e il realistico, gli ha valso il riconoscimento come uno degli autori più influenti del periodo d’oro del fumetto indie. Il suo talento è stato ulteriormente riconosciuto con diverse candidature agli Harvey Awards, uno dei premi più prestigiosi nel mondo del fumetto americano.



Dopo il ritorno in patria all’inizio del nuovo millennio, Joe Matt si è stabilito in California, dove è rimasto fino al suo ultimo giorno. Da segnalare anche l’interesse mostrato da HBO nel 2004 per una serie animata basata su “Poor Bastard”, anche se il progetto non ha mai visto la luce.



Il mondo del fumetto ha perso una delle sue voci più autentiche e audaci, ma il ricordo di Joe Matt vivrà nelle sue opere e nel cuore dei suoi numerosi ammiratori.