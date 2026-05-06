John Elkann, Stellantis e l’Italia: il prezzo industriale pagato dal Paese

Negli ultimi anni il nome di John Elkann è diventato sempre più centrale nel dibattito economico italiano. Non solo per il ruolo alla guida di Exor, ma per la trasformazione profonda di quella che un tempo era Fiat in Stellantis, oggi uno dei principali gruppi automobilistici mondiali.

È un passaggio che viene spesso raccontato come inevitabile, quasi tecnico, legato alla globalizzazione e alla competizione internazionale. Ma ridurre tutto a una necessità industriale rischia di semplificare troppo.

Perché ogni strategia industriale ha conseguenze. E quelle che riguardano l’Italia, nel caso Stellantis, sono tutt’altro che marginali.

La costruzione di Stellantis: una scelta razionale, ma a quale costo

La nascita di Stellantis, dalla fusione tra FCA e PSA, risponde a una logica industriale precisa: crescere di dimensione per reggere la transizione dell’auto verso l’elettrico, ridurre i costi e aumentare la competitività globale.

In un settore che richiede investimenti enormi e margini sempre più compressi, la scala è diventata una condizione di sopravvivenza.

Su questo punto, la strategia di Elkann appare coerente. Il problema, però, emerge quando si osserva come questa strategia si distribuisce sui territori.

Perché se il gruppo cresce, l’Italia non sembra crescere con lui.

L’Italia da centro industriale a periferia produttiva

Per decenni la Fiat è stata il cuore dell’industria italiana. Le decisioni si prendevano in Italia, la produzione era concentrata nel Paese e l’indotto rappresentava un ecosistema economico di enorme rilevanza.

Oggi questo schema è cambiato radicalmente.

Gli stabilimenti italiani esistono ancora, ma lavorano a ritmi ridotti. Alcuni sono sottoutilizzati, altri vivono di cicli produttivi incerti. Parallelamente, Stellantis ha rafforzato la propria presenza in Paesi dove produrre costa meno o dove le condizioni industriali sono più favorevoli.

Non è una chiusura improvvisa, ma un lento spostamento del baricentro. Ed è proprio questa gradualità che rende il fenomeno più difficile da cogliere, ma non meno significativo.

Una strategia che guarda altrove

Dal punto di vista del gruppo, la logica è chiara: produrre dove conviene.

Questo significa considerare fattori come:

il costo del lavoro

il prezzo dell’energia

gli incentivi pubblici

la velocità delle decisioni amministrative

Se altri Paesi offrono condizioni migliori, è lì che si spostano gli investimenti.

Ma è proprio qui che si apre una questione più critica.

Perché una grande impresa con radici profonde in un Paese non è mai del tutto neutrale rispetto al territorio da cui proviene. E il progressivo disimpegno industriale dall’Italia non può essere letto solo come una scelta tecnica.

Il confronto con il passato: cosa è cambiato davvero

La Fiat storica non era solo un’azienda. Era un soggetto che, nel bene e nel male, si muoveva dentro una logica nazionale.

Le scelte industriali avevano sempre una dimensione politica implicita: occupazione, sviluppo territoriale, equilibrio sociale.

Oggi questa dimensione sembra essersi attenuata.

Stellantis è una multinazionale che risponde agli azionisti e ai mercati, non a un sistema paese. È una trasformazione comprensibile, ma che segna una rottura profonda rispetto al passato.

E questa rottura ha conseguenze.

Il costo nascosto: occupazione, filiere, competenze

Quando la produzione si riduce, l’impatto non si limita ai lavoratori diretti.

Si indebolisce un’intera rete: fornitori, subfornitori, servizi, competenze tecniche costruite in decenni di attività industriale.

Il rischio non è solo perdere posti di lavoro, ma perdere capacità produttiva. E questo è un problema strutturale, perché ricostruire un ecosistema industriale è molto più difficile che smantellarlo.

In questo senso, il ridimensionamento italiano non è solo un effetto collaterale della globalizzazione, ma una questione strategica per il Paese.

La questione politica: responsabilità o inevitabilità?

Uno degli aspetti più discussi riguarda il ruolo della leadership.

La linea difensiva è nota: le aziende non fanno politica industriale, si adattano al mercato.

Ma questa lettura lascia aperta una domanda: fino a che punto una grande impresa può considerarsi totalmente scollegata dal contesto da cui proviene?

Nel caso di Stellantis, la percezione diffusa è che l’Italia sia diventata una variabile tra le altre, non più una priorità.

E questo alimenta una critica che non è solo economica, ma anche simbolica.

Il vero problema: un sistema paese che non trattiene

Allo stesso tempo, sarebbe riduttivo attribuire tutto alle scelte di Elkann.

Il contesto italiano presenta criticità evidenti:

energia costosa

pressione fiscale elevata

burocrazia complessa

tempi lunghi per gli investimenti

In un sistema globale, questi fattori pesano. E spesso spingono le imprese a guardare altrove.

Ma proprio per questo, il disimpegno industriale non può essere letto solo come una decisione aziendale. È anche il riflesso di un sistema che fatica a restare competitivo.

Una strategia efficace per il gruppo, meno per il Paese

Il paradosso è evidente.

Stellantis funziona come gruppo globale. Ottimizza i costi, distribuisce la produzione, rafforza la propria posizione internazionale.

Ma questo non si traduce automaticamente in un beneficio per l’Italia.

La strategia è efficace dal punto di vista aziendale, ma produce effetti più ambigui sul piano nazionale.

Ed è proprio qui che si concentra la critica: non tanto sulla razionalità delle scelte, quanto sulle loro conseguenze.

Conclusione

Il percorso guidato da John Elkann non può essere liquidato come una semplice evoluzione industriale. È una trasformazione che ridefinisce il rapporto tra impresa e territorio.

L’Italia non è più il centro del sistema, ma uno dei suoi nodi. E questo cambia profondamente il ruolo che il Paese ha nel settore automobilistico.

Il punto non è chiedere alle imprese di rinunciare alla competitività.

Il punto è capire cosa succede quando, nel nome della competitività, un sistema industriale perde progressivamente il proprio radicamento.

Perché a quel punto la questione non riguarda più solo un’azienda.

Riguarda il futuro industriale del Paese.