Cresce la preoccupazione tra i fan per le condizioni di salute di Jon Bon Jovi. La famosa rockstar, già leader dell’omonimo gruppo, rivela in un’intervista a Mix 104.1 Boston di essersi dovuto sottoporre ad un delicato intervento chirurgico alle corde vocali. Operazione che lo ha costretto ad annullare il tour previsto per i prossimi mesi. Le sue parole sono drammatiche.

La rivelazione di Jon Bon Jovi

“Desidero fare un tour l’anno prossimo. – spiega Jon Bon Jovi – Ma mi sto ancora riprendendo da un intervento chirurgico importante. Anche se sono sulla buona strada per la guarigione e ho potuto prendermi il mio tempo e fare una canzone al giorno quando ho realizzato il disco. Il mio desiderio è quello di poter fare due ore e mezza a notte, quattro sere a settimana per mesi interi”.

Secondo quanto riferito dallo stesso Bon Jovi, i medici che lo stanno curando gli hanno comunicato che una delle sue corde vocali era “letteralmente atrofizzata, una era spessa come un pollice e l’altra era spessa come un mignolo”. Per questo “quella più forte stava schiacciando quella più debole e io non cantavo bene. La mia arte mi veniva portata via”, aggiunge il cantante che è anche vincitore di un Grammy. Infine Bon Jovi dichiara ai giornalisti di aver cercato un medico a Filadelfia che ha eseguito una laringoplastica di medializzazione, nota anche come tiroplastica, che gli ha fornito un “impianto all’avanguardia”.

