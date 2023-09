La denuncia di Jovanotti: “Hanno sbagliato l’operazione, cosa hanno fatto alla mia gamba” People

Qualche mese fa Jovanotti si è rotto un femore cadendo dalla bicicletta mentre era in vacanza a Santo Domingo. Un bruttissimo infortunio che lo sta costringendo ad una lunga convalescenza. Periodo di recupero aggravato dal fatto che i medici centroamericani avrebbero sbagliato l’operazione provocandogli dei danni permanenti ad una gamba. È lui stesso a denunciarlo nel corso di un’intervista rilasciata a Non è un paese per giovani su Radio 2.

Leggi anche: Jovanotti operato dopo il terribile incidente, ecco come sta: “Dolore fortissimo” Jovanotti: gamba più corta dopo l’operazione al femore “Adesso ho una gamba più corta dell’altra. – Jovanotti va subito al sodo aprendo la sua intervista – Ho fatto davvero una caduta da bischero. Mi sono fatto malissimo, il piede era al contrario, mi è esploso il femore”, prosegue raccontando i drammatici momenti in cui si è rotto il femore cadendo dalla bici a Santo Domingo. “Ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in piedi. – prosegue Jovanotti – Mi hanno detto che ci vorranno altri 4-5 mesi di stampelle. Purtroppo, però, non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene. Il femore si sono dimenticati di riallinearlo. Se ripenso all’incidente, una macchina avrebbe potuto investirmi, poteva andare peggio”, ironizza con amarezza pensando alla sua gamba più corta.

Ora come detto la sua riabilitazione si preannuncia lunga e dolorosa. Per questo è lo stesso Jovanotti a mettere in dubbio il fatto che il suo nuovo tour, PalaJova2024, possa riuscire a coprire tutte le date stabilite. “Penso che per le date annunciate non ce la faremo, ma dobbiamo ancora decidere. Nel frattempo suono da seduto, un po’ come fa il mio amico Ben Harper, ma ai concerti no, la musica per me è movimento”, spiega l’artista. In chiusura di intervista Jovanotti ricorda però di non essere il solo personaggio famoso con una gamba più corta dell’altra. Anche il ciclista Marco Pantani aveva lo stesso difetto.

Leggi anche: Jovanotti, gravissimo incidente!