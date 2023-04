Julia, parla l’amica dell’ultima foto. L’emozionante Omaggio della Pallavolista Virginia Adriano” Sport

Il mondo dello sport italiano è stato scosso dalla triste notizia della scomparsa di Julia Ituma, giovane promessa della pallavolo azzurra. Julia, che aveva militato nel Club Italia dal 2019 al 2022, era amata e rispettata non solo per le sue abilità sul campo, ma anche per la sua personalità affabile e il suo amore per la vita. Una delle persone che ha condiviso un legame speciale con Julia è Virginia Adriano, anch’essa pallavolista che gioca nella Serie A2 nel Club Italia. Virginia è stata protagonista dell’ultima foto pubblicata da Julia su Instagram poco prima della sua morte, e ora ha scritto un lungo e straziante post in suo onore. “Nel mio cuore manchi tantissimo. Vorrei averti stretto più forte l’ultima volta che ti ho abbracciata”, scrive Virginia, esprimendo il suo profondo dolore per la perdita dell’amica. Nelle sue parole si avverte tutto l’amore e la mancanza che prova per Julia, e il rimpianto di non averla conosciuta abbastanza.

Virginia ricorda i momenti trascorsi con Julia e si chiede se l’abbia capita veramente, se abbia mai ascoltato abbastanza le sue parole, le sue paure, i suoi sogni. Si rimprovera di non aver capito che qualcosa non andava bene nell’ultimo incontro che hanno avuto il 18 settembre, quando Julia le aveva detto di essere stanca e di volersene andare. Virginia si scusa per non averle detto che non le importava e per non averla perdonata, rendendosi conto di quanto avrebbe rimpianto quella decisione per tutta la vita.

Un sorriso forzato

Nonostante il profondo dolore, Virginia cerca di sorridere pensando che Julia sia felice ora, ovunque si trovi. Ricorda i momenti in cui Julia sorrideva anche in passato e si consola con il pensiero che lei sia felice nel suo nuovo cammino.

Questo toccante omaggio di Virginia Adriano a Julia Ituma è un testimone dell’impatto che Julia ha avuto sulla sua vita e su quella di molti altri. La pallavolo italiana piange la perdita di una giovane atleta talentuosa e di una persona speciale, ma le sue memorie rimarranno vive nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta e amata.