Proseguono senza sosta da ormai 12 giorni le ricerche di Julian Sands. Il noto attore inglese di 65 anni, protagonista di moltissimi film di successo, ha fatto perdere le sue tracce da venerdì 13 gennaio durante un’escursione sulla cima di Mount Baldy, nel Sud della California, località situata a circa 80 chilometri da Los Angeles. La prima a contattare i soccorsi denunciando che Sands era scomparso è stata la moglie Eugenia Citkowitz. Purtroppo però le ricerche sono ostacolate dal forte maltempo che si sta verificando in questa impervia zona montuosa.

Come appena accennato, Julian Sands è stato protagonista di pellicole come Urla del silenzio, Camera con vista e Ocean’s Thirteen. Anche per questo motivo l’apprensione dei suoi fan si sta facendo sentire sui social network. Il problema è che sono trascorse quasi due settimane dalla sua scomparsa. E le speranze di ritrovarlo in vita si affievoliscono ogni giorno di più. Anche perché nella zona di Mount Baldy in California spirano venti gelidi che trasformano la neve in ghiaccio, aumentando così il rischio di valanghe. Comunque sia, le ricerche dell’attore scomparso proseguono anche mediante l’utilizzo di elicotteri e di droni dotati di visori a raggi infrarossi.

Intanto la polizia della città di San Bernardino pubblica un messaggio sul suo profilo Twitter. “Mentre stiamo per iniziare l’undicesimo giorno di ricerche di Julian Sands su Mount Baldy, ci viene ricordata l’assoluta determinazione e l’altruismo di tutti coloro che hanno aiutato in questa ricerca. – comunica il dipartimento dello sceriffo – Continueremo a utilizzare le risorse che abbiamo a disposizione. La famiglia desidera condividere questa dichiarazione”.

“I nostri sentiti ringraziamenti ai compassionevoli membri del dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino, coordinati nella ricerca del nostro amato Julian, per non parlare delle eroiche squadre di ricerca sotto elencate che stanno affrontando situazioni difficili sul terreno e nell’aria per riportare a casa Julian. Siamo profondamente toccati dalle espressioni di affetto e solidarietà”. Questa invece la dichiarazione della famiglia di Julian Sands.

