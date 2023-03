Justin Bieber annulla il tour mondiale a causa di motivi di salute. Dopo aver già sospeso i concerti nell’estate del 2022 per via della sindrome di Ramsay Hunt, una malattia che gli aveva paralizzato un lato del viso, anche gli ultimi live previsti per marzo sono stati cancellati. La notizia è stata riportata dai siti di fan e da Ticketmaster, che ha confermato la cancellazione di tutti i concerti dell’artista canadese negli Stati Uniti, in Irlanda e in Francia.



Non è stata fornita alcuna spiegazione ufficiale né da parte del cantante né dai suoi agenti. I siti di fan nel Regno Unito avevano segnalato già martedì le cancellazioni, che poi si sono estese anche agli altri paesi. Justin Bieber ha avuto un anno difficile per via dei suoi problemi di salute, ma anche per le restrizioni legate alla pandemia di COVID-19 che hanno messo in crisi molti artisti del mondo dello spettacolo.



Nel gennaio 2022, Bieber aveva venduto i diritti del suo catalogo musicale alla società Hipgnosis per 200 milioni di dollari, seguendo l’esempio di altri grandi artisti come Bob Dylan e Bruce Springsteen. Si tratta di una scelta che, in seguito alla cancellazione del tour, potrebbe risultare ancora più strategica per il cantante canadese.



Non è ancora chiaro quando Bieber tornerà a esibirsi dal vivo, ma si spera che possa riprendersi completamente e tornare a regalare ai suoi fan la sua musica. Nel frattempo, i fan potranno continuare ad ascoltare i suoi grandi successi del passato e attendere con ansia il suo ritorno sul palco.