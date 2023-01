Juve, è paura serie B. Parola di Allegri

Il Monza batte la Juventus 2-0 allo Stadium in un incontro della 20/a giornata di serie A e accentua la crisi dei bianconeri, che non vincono dal 7 gennaio scorso e dopo la penalizzazione di -15 punti sono fermi a 23 punti, superati dai brianzoli, saliti a quota 25. Le reti del Monza sono state realizzate nel primo tempo da Ciurria al 18′ e Dany Mota al 39′.

Massimiliano Allegri commenta la sconfitta per 2-0 contro il Monza all’Allianz Stadium nella ventesima giornata del campionato di Serie A. Momento più delicato? “Che sia delicato è normale però noi bisogna prendere atto che le cose esterne non ci devono riguardare. Solo un punto nelle ultime tre partite, bisogna avere un approccio diverso all’intento della partita. Abbiamo avuto poca reazione, secondo tempo è stato bello. Alibi e scuse non ce ne sono, bisogna rimettere la testa lì con responsabilità. Bisogna essere consapevoli che la squadra ha una classifica di 23 punti, dobbiamo fare punti che ci portino almeno alla salvezza. Questa è la classifica reale, pensare di averne 38 non è servito”.