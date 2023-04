Juve, ottime notizie dal tribunale sportivo

L’udienza al Collegio di garanzia del Coni sulla penalizzazione della Juventus si è conclusa con una sorpresa. Dopo quasi tre ore di discussione, il procuratore generale dello sport, Ugo Taucer, ha ammesso che la sanzione di 15 punti inflitta alla società potrebbe essere troppo severa.



In particolare, Taucer ha sollevato dubbi sulla motivazione della sanzione, sostenendo che potrebbe mancare di fondatezza. Per questo motivo, ha auspicato che il caso venga rinviato alla Corte d’appello federale per una rimodulazione della sanzione.



La Juventus era stata penalizzata di 15 punti in seguito allo scandalo sulle presunte pressioni sulla designazione degli arbitri, che ha coinvolto anche l’ex direttore generale del club, Luciano Moggi. La sanzione aveva suscitato molte polemiche tra i tifosi e gli appassionati di calcio.



La decisione del procuratore generale dello sport potrebbe aprire una nuova fase nella vicenda, con la possibilità che la penalizzazione venga ridotta o addirittura annullata. La Juventus, però, dovrà attendere la decisione della Corte d’appello federale per conoscere il suo destino.