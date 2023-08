Un improvviso litigio ha scosso il tranquillo pomeriggio fiorentino: protagonisti Miguel Angel Chicclo Romero e Kathrina Alvarez, genitori della piccola Kataleya, scomparsa misteriosamente dal 10 giugno a Firenze. Il tragico episodio ha avuto luogo nella zona dove la famiglia peruviana risiede, a seguito dello sgombero dell’ex hotel Astor.



Secondo fonti vicine alla vicenda, la polizia è rapidamente intervenuta sulla scena, con equipaggi delle Volanti, rispondendo a una chiamata di disturbo per una disputa familiare. Kathrina Alvarez era all’interno dell’abitazione, mentre Miguel Angel Chicclo Romero si trovava in strada. Sembra che la donna non abbia voluto far rientrare il marito in casa, suscitando la reazione dell’uomo. I vicini, allarmati dagli urli e dalle discussioni accese tra i due, hanno prontamente chiamato le forze dell’ordine.



In un momento di disperazione e turbamento, Miguel Angel ha rotto una bottiglia, minacciando di ferirsi con i cocci. Fortunatamente, non ha portato a termine il gesto. I soccorritori del 118 sono prontamente intervenuti, trasportando l’uomo in ospedale per un controllo approfondito e per aiutarlo a superare il momento di forte agitazione.



Questo drammatico episodio fa eco a precedenti momenti di estremo dolore vissuti dalla coppia: il 11 giugno, appresa la notizia del rapimento della figlia, Miguel Angel aveva ingerito detersivo mentre si trovava in carcere a Sollicciano. Il giorno seguente, anche Kathrina aveva ingerito una sostanza tossica, venendo successivamente ricoverata d’urgenza.



Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, l’episodio non ha rilievo penale. Tuttavia, mette in luce lo stato di tensione e di dolore in cui versa questa famiglia, ancora in cerca della loro amata Kataleya.