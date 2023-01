Kate al veleno con Harry: “Con lui le terapie mentali non funzionano”

Stilettata reale, colpo di fioretto che però ha l’eco di quello di una mannaia. Kate Middleton, principessa del Galles e moglie del principe William d’Inghilterra, risponde con una staffilata alle polemiche sollevate nei gironi dal principe Harry con la sua biografia “Spare”.

“Le terapie mentali non funzionano per certe persone, non sono per tutti”: ha detto Kate, con un neanche tanto velato riferimento al cognato, mentre era a Liverpool nella prima uscita pubblica col marito dal momento in cui è stata aperta la vendita del libro del duca di Sussex.

Harry, infatti, per anni ha seguito una terapia psicologica per far fronte ai tanti traumi della sua vita.

A Liverpool William e Kate sono stati accolti come due star. “Vai avanti, vai avanti! Noi ti amiamo!” ha urlato la folla alla coppia, con chiaro riferimento alla predilezione che il popolo inglese sembra avere per il figlio maggiore di te Carlo rispetto allo “spare” minore.