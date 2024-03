Kate da anni sotto stress e pressioni continue: “Così sta crollando”

“Kate è sotto pressione da tanti anni e soffre di forte stress“, la rivelazione degli amici della principessa del Galles. Kate Middleton sta attraversando un momento molto difficile. Dopo l’operazione all’addome, di cui non è mai stata svelata la causa, la principessa del Galles è stata coinvolta in una serie teorie e dicerie senza fine. E la vicenda della foto ritoccata ha semplicemente infiammato la polemica.

Le scuse dopo il fotoritocco

L’ultima teoria che ha coinvolto Kate è quella delle modifiche apportate nella foto pubblicata su Instagram. La moglie del principe William si è scusata pubblicamente facendo un mea culpa e ammettendo che non è proprio il suo forte modificare gli scatti. In tutto ciò, comunque, non è apparsa pubblicamente. Gli amici di Kate che la conoscono da anni hanno rilasciato alcune dichiarazioni in cui hanno raccontato il suo stato d’animo attuale.

“Kate è sotto forte pressione”

Una cara amica di Kate Middleton si è rivolta al Daily Beast. “Kate è stata sotto una pressione incredibile per diversi anni e ora viene attaccata dai media per gli errori fatti da altre persone. Il suo staff e i suoi collaboratori avrebbero potuto prestare più attenzione. Anche se lei ha modificato la foto, perché loro non hanno controllato meglio sapendo che si trattava di una personalità come la sua? Ora la colpa è di Kate? Mi dispiace ma no. In questo periodo delicato, sta soffrendo un forte stress”.

L’amica della principessa non è stata l’unica a rilasciare dichiarazioni sulla Royal Family, ha parlato anche un’altra fonte. “Lei e William sono stati sempre al centro dell’attenzione da quando Harry e Meghan hanno lasciato la famiglia. Hanno trascorso tre anni con il timore che i Duchi potessero dire altre bugie. Oltre a ciò hanno cambiato casa, i bambini hanno cambiato scuola, la regina è morta e Kate è diventata principessa del Galles. Non sorprende che il suo corpo ne abbia risentito e non sorprende che abbia bisogno di una pausa da tutto per stare meglio davvero”.