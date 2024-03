“Divorzio”: Kate e William, la bomba sulla separazione – Come sta veramente Kate Middleton? Cosa sta accadendo alla famiglia reale? Dopo lo scatto con i figli palesemente ritoccato, le indiscrezioni sulla principessa di Galles si susseguono. Secondo quanto riportato da “Libero Quotidiano”, che riferisce alcuni rumors del “Daily Mail”, tra William e la consorte sarebbe imminente il divorzio. (continua a leggere dopo le foto)

Kate e William verso la separazione? Ecco perché se ne parla

«'Stanno per divorziare'. Altro che foto ritoccata con Photoshop, il vero problema per la Casa reale inglese è quello che c'è dietro: vale a dire l'ombra di una gravissima crisi coniugale tra l'erede al trono britannico William e la principessa Kate Middleton», scrive "Libero Quotidiano", che come dicevamo, ha citato il «Daily Mail». Il tabloid inglese scrive che l'affaire della foto ritoccata avrebbe provato ulteriormente la principessa di Galles.

Possibile rottura tra Kate Middleton e William?

Non si sa nello specifico cosa abbia Kate Middleton: al di là dello scatto ritoccato, di lei, c’è solo qualche immagine, nascosta dietro i vetri opachi dell’auto che la riportava a casa. Ma non è chiaro neppure se sia davvero lei. La foto che la vede con i figli poi presenta un dettaglio che ha alimentato le voci di una possibile rottura di Kate col marito: la giovane donna non indossa la fede. Senza contare che William sembra molto più concentrato sul lavoro, che sui problemi di salute della moglie.

Kate Middleton e William sono in crisi? Le voci sul divorzio

"Nella foto poi ritirata dalle più importanti agenzie fotografiche perché 'manipolata', Kate non indossa peraltro la fede nuziale al dito. Una prova, secondo i complottisti, di come ormai la rottura nella famiglia reale si sia già consumata e si attenda solo il momento più opportuno per comunicarlo ai sudditi. I tabloid fantasticano sulle similitudini sempre più evidenti tra le ultime espressioni in pubblico di Kate e quelle della tristissima Lady Diana, sua suocera mancata", scrive "Libero".

Anche il “New York Times” scrive della Royal Family

“La stampa sta conducendo una campagna per avere più informazioni da Kensington Palace. Cosa sta succedendo davvero?”, si chiede sempre il Daily Mail. Tanti temono che la crisi coniugale possa indebolire la Corona stessa, che dopo la morte della Regina Elisabetta risulta assai fragile. Anche il New York Times recentemente si è interessato alla Royal Family: il noto giornale ha infilato nel dossier Meghan Markle, la moglie del principe ribelle Harry. “Cosa sarebbe successo se Meghan avesse pubblicato una foto pesantemente ritoccata?“, si chiedono dall’America.