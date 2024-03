L’affaire “foto reale” va di male in peggio e se la prima foto ufficiale della Principessa del Galles voleva servire a mettere a tacere le teorie complottistiche, la pezza è stata peggio del buco. Se pubblicare una foto palesemente fatta male e ritoccata peggio, forse vecchia e “venduta” come scattata pochi giorni fa, è stato un passo falso, quello che è accaduto pochi minuti fa è ancora peggio. Un annuncio apparentemente scritto di pugno della Principessa Kate è stato pubblicato sui profili della coppia reale, ed il suo contenuto è ai limiti dell’assurdo: Kate avrebbe infatti “confessato” di aver modificato lei, in malo modo, la foto, e si è scusata per l’accaduto. L’idea che la Principessa senza mai mostrarsi abbia deciso di pubblicare delle scuse ufficiali per una foto che non sarà sicuramente stata improvvisata, crea dubbi ancora più grossi e solidifica invece una certezza: se le cose stanno così non si può che pensare che Kate Middleton stia male davvero.

La Royal Family britannica si trova al centro di un clamoroso scandalo mediatico, uno dei più imbarazzanti della sua storia recente, che potrebbe minare seriamente la credibilità dell’istituzione monarchica nel suo complesso.

Le parole di “Kate” (ma è davvero lei?)

Kate Middleton ha preso su di sé la responsabilità per una controversia scatenata da una foto di famiglia pubblicata online, ammettendo in una dichiarazione insolitamente diretta: “Come molti appassionati di fotografia, a volte sperimento con l’editing delle immagini. Desidero scusarmi per la confusione causata dalla nostra foto di famiglia condivisa ieri. Spero che tutti abbiate trascorso una meravigliosa Festa della Mamma”. La firma “C” sta per Catherine.

La foto in questione, che ritrae Kate con i suoi tre figli George, Charlotte e Louis, è stata ritirata dalle maggiori agenzie di stampa internazionali – Associated Press, Reuters e France Press – per timori di manipolazione. L’incidente solleva interrogativi su come un errore del genere possa essere stato commesso da Kensington Palace, che inizialmente ha mantenuto il silenzio.

La foto, i dubbi, le ammissioni

La controversia è iniziata con la pubblicazione dello scatto, inteso come segnale rassicurante per i cittadini e i fan della monarchia preoccupati per lo stato di salute della principessa, non vista in pubblico dopo il suo intervento chirurgico di gennaio. La foto, attribuita al principe William, è giunta dopo che un’immagine non ufficiale di Kate era apparsa su TMZ.

Tuttavia, poco dopo la sua diffusione, sono emersi dubbi sulla veridicità dell’immagine, in particolare riguardo al braccio di Charlotte e alle dita di Louis, che presentavano dettagli bizzarri e posizioni innaturali. Queste anomalie hanno indotto le agenzie di stampa a sospendere la diffusione della foto, citando manipolazioni che non rispettano gli standard giornalistici.

Questa vicenda aggiunge un ulteriore strato di complessità alla serie di sfide e speculazioni che la Royal Family sta affrontando, evidenziando le tensioni tra la necessità di mantenere un’immagine pubblica controllata e la richiesta di autenticità e trasparenza da parte del pubblico.