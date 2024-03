Kate avvistata in un negozio, la testimonianza: “Stava bene e sorrideva”

Se fosse vero, sarebbe assurdo. È possibile che, dopo mesi di silenzio, assenza e senza che alcuna immagine trapelasse dall’uscita dell’ospedale in poi, ora Kate Middleton cammini incurante di tutto per i negozi di Kensington Palace? L’assenza di Kate Middleton dalle scene pubbliche ha alimentato numerosi dibattiti e speculazioni, portando il pubblico a chiedersi costantemente sul suo stato di salute e sulle ragioni del suo ritiro dalla vita pubblica. “Che cos’ha avuto?”, “Perché nessuno risponde quando si chiede di lei?”, e “Quando tornerà in pubblico?” sono solo alcune delle domande che hanno circolato nelle ultime settimane. Dopo un intervento chirurgico a gennaio, Kate è stata avvolta in un velo di mistero, con pochissime informazioni rilasciate al pubblico.

Leggi anche: «Kate Middleton ha subito una ileostomia»: la rivelazione della blogger informatissima. Le conferme

Tuttavia, un recente report del “Sun” ha portato una ventata di ottimismo, raccontando di una presunta apparizione di Kate e William al Windsor Farm Shop, vicino alla loro residenza di Adelaide Cottage. Un testimone ha rivelato al “The Sun”: «Dopo tutte le voci che circolavano sono rimasto sbalordito nel vederli lì. Kate era fuori dal negozio a fare shopping con William e sembrava felice, era sorridente e stava bene. I bambini non erano con loro, ma il fatto che fosse andata a fare la spesa è un buon segno, significa che si sta riprendendo». Questa apparizione ha suscitato speranze per il ritorno imminente di Kate agli impegni pubblici, con previsioni che indicano la possibile partecipazione alla tradizionale passeggiata di Pasqua, che segnerebbe la sua prima apparizione pubblica dopo mesi di assenza.

Princess Kate took her first steps towards a return to official engagements with a trip to her favourite farm shop. pic.twitter.com/U9ZO1VhCcN