Come sta Kate Middleton? E per quale motivo è stata operata la principessa del Galles? Sono queste le domande che si rincorrono con più frequenza tra i fedeli della Corona britannica dopo diverse settimane dal delicato quanto misterioso intervento a cui si è sottoposta la moglie del principe William. Al momento si attende ancora un comunicato ufficiale da parte di Buckingham Palace, che però al momento si è limitato soltanto a rendere noto che la futura regina d’Inghilterra non prenderà parte a nessun evento pubblico prima di Pasqua.

Il comunicato ufficiale sulle condizioni di Kate Middleton

“La principessa del Galles sta bene e la sua salute è in miglioramento”, comunica intanto Kensington Palace per rassicurare i sudditi. La principessa Kate starebbe trascorrendo il suo periodo di convalescenza nella casa di famiglia a Windsor dopo l’intervento chirurgico addominale a cui è stata sottoposta. Il 27 febbraio non ha partecipato alla commemorazione del defunto re Costantino di Grecia, ospitata dalla famiglia reale britannica nel Castello di Windsor. Così come suo marito William che, per giustificare la sua assenza, ha addotto non meglio specificati “motivi di famiglia”.

Secondo quanto riporta invece il Daily Mail, Kate Middleton non sosterrà impegni ufficiali fino a dopo Pasqua. Ma, se dovesse essere necessario, la principessa potrebbe lavorare dal suo letto, ma solo sotto supervisione medica. Molto probabile anche che non prenda parte ai viaggi internazionali in programma nelle prossime settimane, cioè le tappe in Lettonia e a Roma in primavera.