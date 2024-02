Kate Middleton, la principessa del Galles, mostra segni di frustrazione mentre continua il suo percorso di guarigione dopo un’operazione all’addome avvenuta un mese fa. Fonti reali, riportate da Marca, rivelano che Kate è desiderosa di tornare ai suoi doveri reali il prima possibile, nonostante le raccomandazioni mediche che suggeriscono un periodo di recupero di diversi mesi.

La fonte citata da Marca ha descritto il senso di frustrazione di Kate nel rimanere a casa e osservare gli altri svolgere i suoi compiti reali. Nonostante il riposo sia stato benefico, Kate desidera ardentemente tornare al lavoro e contribuire attivamente al suo ruolo. La fonte ha anche confermato che Kate si è confrontata con il principe William riguardo a questa questione, ricevendo massimo supporto da parte del marito.

Kate, tutto sulla sua operazione: è stata un’isterectomia?

Tuttavia, è chiaro che Kate non tornerà in pubblico finché non sarà completamente guarita. Mentre continua il suo recupero, Kate continua ad assistere dall’ombra l’erede al trono, mantenendo un coinvolgimento attivo attraverso il lavoro remoto.

La situazione esatta della salute di Kate Middleton non è stata resa pubblica in modo dettagliato. Si sa solamente che ha subito un’operazione all’addome e che non si tratta di un tumore. Le voci più accreditate indicano la possibilità di un’isterectomia, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito e potrebbe non essercene mai.