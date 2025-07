Kate Middleton torna a parlare del cancro: cosa ha detto, tutti in lacrime

Kate Middleton ha recentemente condiviso un toccante resoconto del suo percorso contro il cancro, rivelando le difficoltà e le sfide affrontate durante la chemioterapia. La principessa del Galles ha offerto uno spaccato della sua vita sotto la pressione di sembrare sempre “forte”, evidenziando che il cammino verso la guarigione continua ben oltre la fine delle terapie mediche.

L’importanza del supporto psicologico

In un incontro presso il RHS Wellbeing Garden, Kate ha discusso del ruolo cruciale del supporto psicologico durante la malattia. Ha sottolineato l’importanza di affrontare la diagnosi non solo fisicamente, ma anche mentalmente e spiritualmente, e ha descritto l’adattamento a una “nuova normalità”.

La principessa ha spiegato come sia fondamentale trovare un equilibrio dopo la malattia, un processo che richiede tempo e pazienza. “La guarigione non è solo fisica, ma anche mentale”, ha ribadito, enfatizzando la necessità di un impegno continuo per il benessere complessivo.

Il ruolo dell’agopuntura

Kate ha anche menzionato l’agopuntura come parte integrante del suo processo di guarigione, spiegando come questa pratica abbia contribuito al suo benessere fisico e psicologico. “L’agopuntura è stata fondamentale per me”, ha affermato, notando i benefici riconosciuti anche dai medici per il rilascio di serotonina.

Durante i suoi mesi di trattamento, ha visitato diversi ospedali inglesi per portare conforto ai pazienti oncologici, condividendo la sua esperienza e offrendo speranza a chi affronta sfide simili.

Comunità e guarigione

Alla sua visita all’ospedale di Colchester, Kate ha visitato un giardino terapeutico creato dai pazienti, esprimendo il desiderio che ogni ospedale possa avere un simile rifugio di pace. “L’incredibile potere curativo della natura” è stato il messaggio centrale del suo intervento, mostrando come il giardinaggio possa essere uno strumento potente per il recupero.

La sua presenza ha avuto un impatto profondo sui pazienti, sottolineando l’importanza di una comunità che supporti e condivida esperienze comuni. “Sapere che non si è soli fa la differenza”, ha dichiarato Kate, enfatizzando il valore del sostegno reciproco tra chi lotta contro il cancro.