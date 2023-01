Un’imbarcazione per escursioni in mare con circa 40 persone a bordo, tra cui anche turisti italiani, oltre a molti keniani, si è ribaltata in mare.”Dall’hotel abbiamo visto la scuffiata della barca che è stata investita da un’onda anomala; a Watamu non era mai capitato niente di simile”, ha raccontato un testimone. È successo questa mattina al largo di una delle più note spiagge del Kenya. Almeno secondo le testimonianze raccolte, un numero imprecisato di keniani sono annegati mentre gli italiani sono riusciti a raggiungere la riva su altre imbarcazioni. Sei turisti italiani non sono ancora rientrati ma dovrebbero essere a bordo di un altro natante turistico.

Sei turisti italiani non sono ancora rientrati ma dovrebbero essere a bordo di un altro natante turistico per vedere i delfini, ha riferito il General Manager del “Garoda Resort”, Guido Bertoni. Il Consolato onorario di Malindi si è immediatamente messo al lavoro per controllare la situazione degli italiani. Alcuni hanno ricevuto le primissime cure nelle strutture sanitarie di Watamu e Malindi. Per fortuna non sono in gravi condizioni. “Altri sono stati aiutati e curati da noi. Niente di grave. Erano sotto shock e hanno riportato solo lievi contusioni”, ha riferito Bertoni.