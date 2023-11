Kimberly, finalmente tutta la verità

Kimberly Bonvissuto, scomparsa da Busto Arsizio (Varese), è stata rintracciata dalla polizia in una località del Lazio. Si conclude a lieto fine la vicenda che ha riguardato la 20enne, andata via da casa la sera di lunedì 20 novembre senza lasciare traccia dietro di sé: alla cugina, che aveva coinvolto per essere coperta, aveva raccontato di avere un appuntamento con un ragazzo.

Ora il legale della famiglia Bonvissuto, Barbara Attardi, ha reso noto un comunicato dei genitori di Kimberly che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti.

I genitori di Kimberly: “Sta bene, ringraziamo tutti”

Il comunicato reso pubblico da Grazia e Mariano, i genitori della Bonvissuto recita: “Nostra figlia Kimberly è stata trovata ed è in buone condizioni di salute. Confermiamo che si è allontanata volontariamente e che non si trovava in una situazione di pericolo. Ringraziamo le Forze dell’Ordine, gli Inquirenti e tutti coloro che hanno permesso tale risultato. Chiediamo ora il massimo rispetto per le persone coinvolte con l’intento di proteggere anche e soprattutto Kimberly e la sorellina”.

I genitori della ragazza sono separati da diverso tempo. Lei vive a Busto Arsizio e lui a Gela. I due però, in questa circostanza, hanno unito le forze e si sono supportati a vicenda.

Secondo quanto si apprende, la ragazza si è allontanata da casa per la sofferenza di storia d’amore impossibile.

