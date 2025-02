Kirian Rodríguez, capitano della UD Las Palmas, ha annunciato una ricaduta del linfoma di Hodgkin, malattia che aveva già affrontato nel 2022. Durante una conferenza stampa, il centrocampista ha dichiarato: “Dopo alcuni esami effettuati a gennaio, mi è stato diagnosticato di nuovo il cancro. Dovrò fermarmi per alcuni mesi e affrontare la malattia con la chemioterapia”. Rodríguez ha espresso gratitudine verso il club, i compagni di squadra e lo staff tecnico per il loro supporto, aggiungendo: “Spero di rivedere tutti nella stagione 2025/26. Sono convinto al 100% che saremo in Prima Divisione”.

Nato a Santa Cruz de Tenerife, Rodríguez ha percorso l’intera trafila delle giovanili del Las Palmas, esordendo con la prima squadra nel 2019. Dopo aver superato la prima battaglia contro la malattia nel 2023, era tornato in campo ad aprile, contribuendo alla promozione del club in Liga. Nella stagione 2023/24 è stato protagonista con 36 presenze da titolare, segnando sei gol e guadagnandosi un posto nell’elenco preliminare della nazionale spagnola per Euro 2024. Quest’anno aveva già collezionato 21 presenze in campionato, tutte da capitano, prima dell’annuncio che lo costringe nuovamente allo stop.

Il mondo del calcio ha espresso il proprio sostegno a Rodríguez in questo momento difficile, con messaggi di incoraggiamento da parte di club e giocatori di tutta la Spagna. La determinazione e il coraggio dimostrati dal capitano del Las Palmas sono un esempio per tutti, e i tifosi sperano di rivederlo presto in campo, più forte di prima.