Fine dei triangoli catarifrangenti: entrano in vigore i nuovi dispositivi obbligatori per le auto. Ecco dove

Nuovo equipaggiamento obbligatorio per le auto: A partire dal 2026, i ben noti triangoli di segnalazione saranno sostituiti da moderne lampade V16, secondo le nuove normative. Queste lampade, oltre a segnalare la presenza del veicolo in panne agli altri automobilisti, inviano automaticamente la posizione del veicolo ai servizi di emergenza, migliorando così la sicurezza stradale.

Triangoli di segnalazione obsoleti

Come riportato dal portale Inside-digital.de, dal 1 gennaio 2026 sulle autostrade spagnole e sulle strade ad alta velocità, i triangoli di segnalazione non saranno più permessi. L’ente spagnolo per la sicurezza stradale, la Dirección General de Tráfico (DGT), ha infatti reso obbligatorio l’uso di luci di segnalazione a batteria per migliorare la sicurezza durante guasti o incidenti. Secondo il club automobilistico tedesco ADAC, il nuovo sistema offre molti vantaggi: non è più necessario scendere dall’auto per posizionare il triangolo, eliminando un’operazione rischiosa. La lampada V16 si posiziona facilmente sul tetto del veicolo ed è visibile fino a un chilometro di distanza, anche in condizioni di maltempo. Una caratteristica distintiva delle luci lampeggianti rispetto ai tradizionali triangoli è la necessità di collegarle a un telefono cellulare. Attivando la luce, vengono inviate costantemente informazioni sulla posizione del veicolo alle autorità spagnole e ai servizi di emergenza, facilitando così una rapida risposta in caso di emergenza.

Veicoli stranieri e nuove regole

I conducenti stranieri che viaggiano in Spagna con la loro vettura personale possono continuare a utilizzare i triangoli di segnalazione. Tuttavia, per le auto a noleggio, l’adozione della lampada V16 è obbligatoria. Si consiglia ai clienti di controllare la presenza del dispositivo al momento del ritiro del veicolo e di familiarizzare con le istruzioni d’uso.