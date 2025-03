Il toccante messaggio di addio di Denise: “23 anni di pura gioia, grazie alla mia famiglia”

“Non so quando arriverà quel giorno, ma desidero che la mia famiglia sappia che ho vissuto una vita meravigliosa grazie a loro”. Con queste parole ha inizio la toccante lettera d’addio di Denise Sciortino, una giovane palermitana di 23 anni che ci ha lasciati recentemente a causa di una malattia incurabile. Prima della sua scomparsa, Denise ha voluto lasciare un dolce messaggio di gratitudine ai suoi cari.

“Sono stata felice per 23 anni, anche quando la malattia si è presentata, e adesso, nel momento più difficile, sento ancora gratitudine per l’amore ricevuto dalla vita”, continua Denise, oppure “Deny” come amava farsi chiamare. “Non importa quando succederà. Mi sento in pace, completa e spero che coloro che mi hanno voluto bene mi ricordino così”.

Nel suo messaggio, Denise esprime anche il suo dispiacere per il dolore che i suoi familiari dovranno superare: “Purtroppo, non posso evitare che soffrano e questo mi addolora, ma la sofferenza non deve avere il sopravvento. Non voglio che piangano per me. Io sono tranquilla, perché sarò felice sapendo che chi amo è felice”.

Numerosi messaggi di affetto sono stati pubblicati sui social media, tra cui quello della onlus “Teniamoci per mano”, un’associazione presente nella sua città d’origine: “Ciao Denise, è stato un vero privilegio far parte della tua vita. Continua a brillare così”.