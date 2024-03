La badante muore: donna di 100 anni resta a letto col cadavere nella stanza

Una storia agghiacciante arriva da Uscio, in provincia di Genova. La badante 70enne muore improvvisamente per un malore nella casa dove sta assistendo una anziana. La donna di 100 anni è rimasta per un giorno intero immobilizzata a letto senza assistenza, con il cadavere accanto.

Leggi anche: Soccorso dal bidello dopo un malore a scuola: il ragazzino va a casa per ringraziarlo e lui tenta di violentarlo

Cosa è successo in quella casa

La scoperta del cadavere della badante è avvenuta lunedì sera. A far scattare l’allarme è stata una parente della centenaria, visto che non riusciva più a mettersi in contatto con la badante. Sul luogo della tragedia sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale del 118 e quello della croce rossa di Gattorna. L’anziana donna, trovata in evidente stato di shock, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, mentre il cadavere della badante è a disposizione del magistrato che dovrà stabilire se effettuare un’autopsia.