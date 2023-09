La Bce alza ancora i tassi: cosa cambia per mutui, risparmi e investimenti

Francoforte continua nella sua politica di stretta monetaria, una decisione che influisce notevolmente sul panorama economico. Esaminiamo le implicazioni di tale mossa.

Mutui a tasso variabile

La Bce ha alzato nuovamente i tassi di interesse, ma cosa significa per chi ha un mutuo a tasso variabile? Pur avendo l’Euribor come riferimento, le variazioni di quest’ultimo non seguono strettamente quelle dei tassi ufficiali. Questo ulteriore rialzo potrebbe tradursi in un aumento della rata mensile tra i 15 e i 30 euro. Da quando i rialzi hanno avuto inizio nell’estate 2022, le rate hanno visto un incremento tra la metà e i due terzi, spingendo molti mutuatari a optare per tassi fissi.

Fine dei rialzi in vista?

Nonostante l’ultimo incremento, sembra che la Bce potrebbe prendere una pausa nelle prossime sedute. La presidente Christine Lagarde ha rivelato divisioni interne sulla decisione, e con una riduzione delle previsioni di crescita dell’ Eurozona, è possibile che si assista a una pausa nelle decisioni riguardanti ulteriori rialzi.