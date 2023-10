Ieri alcune indiscrezioni di stampa davano per certa la partecipazione di Jovanotti alla prossima edizione del Festival di Sanremo, condotta per l’ultima volta da Amadeus. In molti non ci hanno creduto. E hanno fatto bene, perché oggi arriva una conferma certificata da chi di questo argomento se ne intende. Si tratta di Fiorello il quale, durante la penultima puntata di Aspettando Viva Rai2, decide di vuotare il sacco. Qualcuno però sospetta che si tratti di uno scherzo.

Fiorello conferma: “Jovanotti sarà a Sanremo con Amadeus”

“Leggo che La Stampa parla di Jovanotti come possibile concorrente del Festival. – spara subito la bomba Fiorello – Sapete che mi sento una volta al giorno con Amadeus e so tutto: su Jovanotti confermo! Parteciperà a Sanremo, ma non solo: pare che si esibirà con Lazza in un duetto, con titolo ‘Lazzaro’”.

“Quel genio del male di Amadeus ha pianificato tutto questa estate, a partire dall’incidente a Santo Domingo: mise dei dossi apposta per causarlo. L’idea era quella di presentare Jovanotti, farlo entrare (sul palco del teatro Ariston di Sanremo, ndr) con le stampelle, toccarlo e a quel punto Jovanotti avrebbe urlato ‘Sono guarito!’, facendo poi l’esibizione”, conclude poi Fiorello.Chiuso il capitolo ‘Jovanotti a Sanremo’, Fiorello sposta la sua attenzione sulla recente polemica sul nome del ‘Natale’. “Pare che vogliano rinominare la festa di Natale, eliminando il riferimento cristiano per salvaguardare la diversità. – sbotta il conduttore – Certo che non hanno proprio niente a cui pensare. Quindi Babbo Natale verrà chiamato Genitore Invernale, Pasqua diventerà ‘Festa di quando non sai come vestirti’. L’albero di Natale invece non verrà più addobbato con le palle perché troppo maschilista”.

Leggi anche: Meloni lascia Giambruno, Fiorello sapeva tutto? “Ormai si divorzia in 24 ore”