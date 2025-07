La busta di plastica, le mani legate: Matteo è morto così, la terribile scena scoperta da due corridori

Il corpo di Matteo Formenti è stato rinvenuto dai carabinieri di Chiari in un bosco nei pressi del Monte Orfano, a Cologne. La scena era devastante: il cadavere giaceva a terra, con un sacchetto di plastica sulla testa e le mani bloccate con un lucchetto da bicicletta. Le prime indagini indicano che la causa del decesso sia il soffocamento, simile al tragico destino del piccolo Michael. Formenti, noto come bagnino al parco acquatico Tintarella di Luna di Castrezzato, era coinvolto in un’indagine per omicidio colposo dopo la morte del bambino. Era scomparso da lunedì.

Circostanze dell’accaduto

Il corpo è stato scoperto da due corridori che si allenavano nella zona. Gli investigatori, parlando a Repubblica, hanno descritto la metodologia di tale suicidio come un tentativo estremo di evitare un ripensamento dovuto all’istinto di sopravvivenza. Lunedì, il giorno della sua scomparsa, Formenti aveva comunicato alla madre che sarebbe andato al lavoro, ignorando che sarebbe stato notificato l’avviso di garanzia. Michael è deceduto presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Formenti era impiegato anche presso il prestigioso relais L’Albereta di Gualtiero Marchesi, tra Castrezzato ed Erbusco.

Il ritrovamento e le conseguenze psicologiche

Secondo Valentina Di Mattei, presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, eventi tragici come questo possono generare traumi psichici profondi, specialmente quando coinvolgono la morte di un bambino e di un adulto a esso legato. La dottoressa ha spiegato che tali eventi possono causare una frattura nell’equilibrio mentale della persona, portando a un sovraccarico emotivo insopportabile. Formenti, già sotto pressione a causa delle indagini e delle accuse, potrebbe aver subito un intenso senso di colpa, vergogna e solitudine.

Reazioni locali e riflessioni

Il sindaco Zotti ha espresso il profondo turbamento della comunità di Chiari, colpita non solo dalla morte di Formenti ma anche da altri due suicidi avvenuti nella stessa settimana. Ha invitato i cittadini alla riflessione e alla preghiera, esortandoli a non giudicare affrettatamente. La tragica vicenda ha acceso un dibattito più ampio sulla salute mentale e su come le tragedie possano influenzare le persone coinvolte. La morte di Formenti ha lasciato una profonda impressione nella comunità, sconvolgendo familiari e amici che ora cercano risposte a domande difficili.