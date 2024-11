La classifica dei Top 15 Media social Italiani: La Repubblica esplode su tik tok

La classifica dei Top 15 Media Italiani di ottobre, elaborata da Sensemakers per Primaonline, presenta una situazione generalmente stabile per quanto riguarda il ranking delle interazioni, ma con un evidente incremento nelle visualizzazioni video, che segnano un aumento complessivo del 11%. In particolare, si registra un andamento positivo per diverse testate che puntano sempre più sulla multimedialità per consolidare la loro presenza online.

Tra i risultati più rilevanti c’è il notevole exploit de La Repubblica, che ha recentemente rinnovato il proprio sito web. Pur mantenendo la quarta posizione nella classifica delle interazioni, il quotidiano registra una crescita dell’11% in questo ambito, avvicinandosi ai primi tre posti. Sul fronte delle visualizzazioni video, invece, La Repubblica domina il panorama, con quasi 110 milioni di visualizzazioni, un dato che la posiziona al primo posto assoluto. Questo successo è trainato in gran parte dalla straordinaria performance su TikTok, dove il giornale segna un impressionante incremento del 58%. La piattaforma si conferma una risorsa strategica, contribuendo in maniera determinante al totale delle visualizzazioni complessive per il quotidiano, che ha evidentemente investito su un contenuto breve e coinvolgente per catturare l’attenzione del pubblico più giovane.

Nel frattempo, altre novità hanno animato la scena mediatica di ottobre. Un ingresso significativo è quello di NSS Magazine, che si posiziona nella classifica delle interazioni al posto di Netflix. La testata si distingue per la capacità di creare contenuti virali, tanto che cinque dei dieci post più performanti del mese portano la sua firma. Tra questi, ha spiccato la notizia del ritorno del rapper statunitense Tyler, the Creator, che ha raccolto un’enorme quantità di interazioni online. Nel ranking delle visualizzazioni video, un’altra testata che registra un’importante rimonta è Giallozafferano, che guadagna tre posizioni grazie a una crescita del 38%. Questi risultati dimostrano come, nel panorama dei media, il successo non sia limitato a un singolo settore ma includa realtà diversificate come il food, l’intrattenimento e le news generaliste, in aggiunta allo sport che resta un pilastro per l’engagement.

La classifica dei migliori post per interazioni evidenzia l’importanza di TikTok come piattaforma dominante. Otto dei dieci contenuti più performanti del mese sono stati pubblicati lì, con gli altri due presenti su Instagram. Tra questi spicca un post di Vogue dedicato a Lana Del Rey, che ha ottenuto un numero di interazioni significativamente superiore rispetto agli altri contenuti in classifica. Anche GQ Italia si distingue con un post su Lamine Yamal, giovane talento calcistico del Barcellona, che ha conquistato un posto nella top 10. Questi dati sottolineano il ruolo centrale di TikTok nella diffusione dei contenuti più virali e nella creazione di engagement.

Un ulteriore aspetto interessante riguarda la classifica delle migliori partnership a pagamento. A ottobre si registrano due nuovi ingressi nella categoria su Facebook, con Ansa e La Gazzetta dello Sport che collaborano rispettivamente con Intesa Sanpaolo e Generali per la promozione di contenuti a tema bancario e assicurativo. Rimangono saldamente in classifica i progetti editoriali di Ciaopeople, con Geopop e Fanpage che occupano il primo e il terzo posto grazie alle loro collaborazioni con marchi del settore energetico, come Eni e Iren. Questi dati dimostrano come le partnership strategiche siano sempre più un elemento cruciale per il consolidamento delle testate nel mercato digitale.