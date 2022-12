La denuncia di Renzi contro Meloni: “Mai visto uno scandalo così grande”

Matteo Renzi è furioso con Giorgia Meloni. Il leader di Italia Viva pubblica un video su Twitter per denunciare quello che a suo dire sarebbe uno dei più grandi scandali a cui ha assistito da quando è entrato in Parlamento. Ma a cosa si riferisce Renzi? Alla decisione del governo Meloni di dirottare i fondi destinati all’iniziativa 18app, dedicata ai giovani, verso le società di calcio di Serie A per permettere loro di spalmare in comode rate i debiti contratti negli ultimi anni.

Matteo Renzi contro Giorgia Meloni

“Buongiorno a tutti. Scusate il mio tono anche un po’ arrabbiato. Ma quello che sta accadendo in queste ore è tecnicamente uno dei più grandi scandali a cui ho assistito da quando sono in Parlamento. – si apre col botto il video postato da Renzi su Twitter – Cosa è successo stanotte? Hanno presentato la riforma della 18app. Che cosa comporta? Che azzerano i soldi per il 2023, zero. Cioè non c’è un centesimo per la 18app nel 2023. Così recuperano 230 milioni di euro che era il budget della 18app. Cancellano i soldi per i giovani e la cultura, via 230 milioni di euro, e dove li mettono? Li mettono per le società di Serie A, per i presidenti indebitati e spesso incapaci delle società di Serie A”, questa la denuncia dell’ex premier.

“Perché nel resto del mondo il calcio funziona con i diritti televisivi, con gli investimenti stranieri e nazionali. – prosegue nel suo sfogo Renzi – No, qui in Italia, anziché regalare emozioni come fa il calcio, lo abbiamo visto anche recentemente nella finale Argentina-Francia, qui non regala emozioni il calcio. È il governo Meloni che regala emendamenti ai presidenti incapaci. Scusate, per chiarezza, 230 milioni che erano dei giovani con 18app, vengono azzerati. E nello stesso bilancio mettono 890 milioni di euro per i presidenti della Serie A”, ribadisce.

“Io lo trovo uno scandalo, uno schiaffo ai giovani, uno schiaffo alla cultura e una marchetta indecente alla Serie A. – attacca ancora il fondatore di Italia Viva – E sapete perché molti media non ne parlano? Perché molti media hanno le società di calcio e quindi di conseguenza non fanno polemica contro questo scandalo del governo Meloni che ha azzerato i soldi per la cultura e per i 18enni e li ha dati ai giocatori professionisti, o meglio ai presidenti delle società indebitate. Vi prego, fatevi sentire. Lo so che i media non ci ascoltano. Fatevi sentire voi, firmate la petizione, fate girare i link, fatevi sentire sui social. Mai visto uno scandalo di questo genere”, conclude Matteo Renzi.

