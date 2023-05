La dieta del maiale – Barzelletta

Un contadino riceve la visita di uno strano signore, che dopo aver fatto un bel giro nella sua fattoria, esordisce: “Bello questo maiale. Cosa gli dà da mangiare?”

E il contadino: “Gli do soltanto gli avanzi della fattoria e un sacco di altre schifezze…”

“Delinquente!” – replica l’uomo – “Sono un agente della Protezione Animali, e le faccio una multa per maltrattamento!”

Dopo qualche giorno, un altro strano tipo si aggira per la fattoria e domanda al contadino: “Bello questo maiale. Cosa gli dà da mangiare?”

E il contadino questa volta non si lascia fregare: “Al mattino gli porto una bella e ricca colazione con cappuccino e cornetto, a pranzo gli preparo una bella lasagna e per cena sempre dell’ottima carne”

Lo strano signore, adirato: “Sono dell’Ente contro la fame nel mondo, e lei sta sprecando tutto questo cibo inutilmente, quando ci sono milioni di persone che patiscono perché non sanno cosa mangiare. Si merita una bella multa!”

Dopo qualche settimana, il contadino vede arrivare un altro signore, che dopo aver fatto una bella ispezione della fattoria, si avvicina al contadino e gli chiede: “Bello questo maiale. Cosa gli dà da mangiare?”

Il contadino: “Guardi, ogni giorni gli do 50 euro e va a comprarsi quello che vuole!”